ضبط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين، بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث المحافظة، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ر.ع"30 عاما عاطل ومقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول و"حسن.م.ز"22 عاما مجند مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 4 جرام والمتهم "اسلام.ع.أ"33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 65 قرص مخدر ومبلغ مالى والمتهم "محمد.إ.أ"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 36 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 60 جرام ومبلغ مالى .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار،والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.