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الأحد، 26 أغسطس 2018 01:51 م
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صور.. سحر نصر توقع اتفاقية مع كوريا لتوريد 32 قطارا للمترو بـ243 مليون يورو

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:43 ص
صور.. سحر نصر توقع اتفاقية مع كوريا لتوريد 32 قطارا للمترو بـ243 مليون يورو سحر نصر
كتب : مصطفي عبد التواب - تصوير عمرو مصطفى
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أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والنقل، وقعت اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتوريد وتصنيع 32 قطارا لمترو الأنفاق بقيمة 243 مليون يورو.
 
وأضافت سحر نصر خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بوزارة الاستثمار، أن توريد وتصنيع القطارات يأتي لخدمة مترو أنفاق القاهرة الكبري بالمرحلتين الثالثة والرابعة والممول من الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية.
 
وأشارت إلي أن قطاع النقل من أهم القطاعات التي تركز عليها الوزارة في الفترة القادمة، لافتة إلي أن الفترة القادمة ستشهد توقيع  اتفاقيات عديدة في قطاع النقل خاصة بعد قانون النقل الجماعي.
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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كوريا

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

بلدنا اولى

هو احنا ماكناش نقدر نصنع هذه العربات فى بلدنا حتى لو حنفتح لها مصنع مخصوص و كنا وفرنا الملايين دى كلها من العمله الصعبه و كذلك فرص العمل !!!!!!!!

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