رئيس "ايتيدا": مناقشات لإقامة مراكز بيانات عملاقة بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب

كتبت:هبة السيد

قالت الدكتورة مها رشاد الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا، إن الهيئة كانت قد وقعت بروتوكول مع شركة "نكست فان" الهولندية لإنشاء مركز بيانات عملاقة فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب وجارى المناقشات بين الطرفين فى إطار مذكرة التفاهم الذى تم توقيعها العام الماضي.

وأضافت رشاد فى تصريحات خاصة لـ "ا ليوم السابع "، أنه سيتم إنشاء مركز للتميز ومعامل لاعتماد الجودة بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، إضافة إلى مجمعات الإبداع وتدريب الشباب وغيرها.

وإشارات رشاد إلى دخول العديد من الوزارات فى تنفيذ مشروعات واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات ومنها الحضانات التكنولوجية ونشر الإبداع، مؤكدة أن هذا الأمر يأتى فى إطار التنسيق بين جميع الوزارات وتوحيد الجهود فى العديد من الملفات المشتركة.



