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حمى الخنازير الأفريقية تتفشى فى أكبر مزرعة للخنازير برومانيا

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:00 ص
حمى الخنازير الأفريقية تتفشى فى أكبر مزرعة للخنازير برومانيا خنازير - ارشيفية
بوخارست (رويترز)
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قال مكتب الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فى مقاطعة برايلا بجنوب رومانيا اليوم السبت إنه تم التأكد من تفشى حمى الخنازير الأفريقية الفتاكة فى أكبر مزرعة لتربية الخنازير فى البلاد وإنه سيتم إعدام كل الحيوانات بها وعددها 140 ألفا.

وتمتلك شركة (تي.إي.بي.يو كونسالت) الرومانية المزرعة المؤلفة من ثلاثة مبانى متجاورة فى برايلا.

وقال جيكو رداجون مدير مكتب برايلا لوكالة (أجيربرس) الرسمية للأنباء "أرسلت صباح يوم الجمعة عينات للمختبر الوطنى، وأكدت الفحوص وجود الفيروس. واعتبارا من يوم الاثنين سيتم إعدام كل الخنازير فى المزرعة وعددها 140 ألفا".

وأضاف أن المزرعة كانت تستخدم مياه من نهر الدانوب المجاور. وقال المسؤول إنه سمع تقارير عن قيام بعض المربين الصغار بإلقاء الخنازير المصابة فى النهر بعد نفوقها أو إعدامها، مرجحا احتمال أن يكون الفيروس شديد العدوى انتشر عبر مياه النهر.

وقال "نركز اهتمامنا على البر الرئيسى فى الوقت الذى ربما تكون فيه المياه هى مصدر الفيروس".

وأعلنت رومانيا عن تفشى هذا المرض بين الخنازير مئات المرات قبل ذلك وخصوصا فى جنوب البلاد. وجرى إعدام نحو 100 ألف خنزير حتى الآن.

وتصيب هذه الحمى الخنازير ولا تصيب الإنسان وانتشرت فى شرق أوروبا على مدى السنوات الماضية.  

 


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