حبس 11 متهما بإثارة الشغب بمدينة الإبراهيمية بالشرقية وقتل مواطن

قررت نيابة الإبراهيمية، بإشراف محمد صلاح، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 9 من المتهمين بإثارة الشغب بمدينة الإبراهيمية عقب واقعه مقتل عامل بعد خلاف على شوى اللحمه 4 أيام على ذمه التحقيق.

كما قررت النيابة حبس المتهمين فى واقعة القتل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد حدوث مشاجرة بين " عمرو ك" 22 سنة، من الغجر، و" الشبراوى م ال " من أبناء الإبراهيمية، لخلاف على شوى اللحمة بأحدى المحال بالإبراهيمية، وتطورت المشاجرة إلى قيام الثانى بإصابة الأول إصابات بالغة بسلاح بحوزته وتم نقله فى حالة حرجة للغاية وتوفى فور وصوله مستشفى الإبراهيمية.

وقامت أسرة المجنى عليه بالقيام بأعمال شغب، وإشعال النيران بمنزل المتهم ومنزل والده، وتم حدوث تلفيات بأحدى سيارات الحماية المدنية أثناء إخماد النيران، فيما وصلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة والحريق للسيطرة على الأوضاع، والقبض على المتهم وشاب ثانى مشترك معه فى الواقعة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 من المتهمين بإثارة الشغب، فى الأحدث، وتم إحالتهم للنيابة العامة.