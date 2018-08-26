الرئيسية أخبار عالمية تشييع جنازة وطنية لجون ماكين فى واشنطن السبت والدفن الأحد الأحد، 26 أغسطس 2018 11:07 م جون ماكين أ ف ب إضافة تعليق أفادت مصادر رسمية، اليوم الأحد، أنه سيتم تشييع جنازة وطنية لجون ماكين فى واشنطن السبت والدفن الأحد. إضافة تعليق طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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