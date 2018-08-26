video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يأمر بتنكيس العلم الأمريكى فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة ماكين

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:58 ص
ترامب يأمر بتنكيس العلم الأمريكى فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة ماكين جون ماكين
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم أن الرئيس الأمريكى قد نعى السيناتور ماكين قائلا "تعازينا الحارة واحترامنا وقلوبنا مع أسرة السيناتور ماكين".

كما نعى رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان وفاة ماكين، قائلا "إنه وضع المبدأ قبل السياسة كما أنه وضع مصلحة البلاد أمام مصلحته الخاصة، وكان واحدا من أكثر الرجال شجاعة فى القرن"، واصفا يوم وفاته ب"اليوم الحزين للولايات المتحدة الأمريكية".

وقد توفى السيناتور الأمريكى جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ينعى جون ماكين ويقدم التعازى لأسرته

كل ما تريد معرفته عن السيناتور الأمريكى جون ماكين

وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما

هيلارى كلينتون ناعية جون ماكين: عاش حياته لخدمة بلده

بيل جيتس ناعياً جون ماكين: وفاته خسارة لبلادنا

جون ماكين

ترامب

وفاه جون ماكين

البيت الابيض




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة