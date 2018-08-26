ترامب يأمر بتنكيس العلم الأمريكى فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة ماكين

واشنطن (أ ش أ)

أمر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، بتنكيس العلم فوق البيت الأبيض حدادا على وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم أن الرئيس الأمريكى قد نعى السيناتور ماكين قائلا "تعازينا الحارة واحترامنا وقلوبنا مع أسرة السيناتور ماكين".

كما نعى رئيس مجلس النواب الأمريكى بول ريان وفاة ماكين، قائلا "إنه وضع المبدأ قبل السياسة كما أنه وضع مصلحة البلاد أمام مصلحته الخاصة، وكان واحدا من أكثر الرجال شجاعة فى القرن"، واصفا يوم وفاته ب"اليوم الحزين للولايات المتحدة الأمريكية".

وقد توفى السيناتور الأمريكى جون ماكين عن عمر ناهز 81 عاما بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضى.