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تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:06 م
تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما شادي الغزالي حرب - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، حبس  شادي الغزالي حرب 15 يوما لاتهامه  بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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