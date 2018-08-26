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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:53 م
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القبض على 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:35 م
القبض على 5 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 5 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 5 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

قائدو السيارات هم "محمد.ع.س"22 عاما طالب ومقيم الحسينية شرقية و"سعيد.ح.م"28 عاما دبلوم زراعة مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"عبداللة.ق.ع"40 عاما مقيم فاقوس شرقية و"وليد.م.أ"39 عاما مقيم دائرة مركز ابوصوير و"محمد.ع.أ"30 عاما مقيم بلبيس شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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