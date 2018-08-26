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القبض على طبيب بيطرى جمع 5 ملايين جنيه من الأهالى بزعم توظيفها بالبحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:10 م
القبض على طبيب بيطرى جمع 5 ملايين جنيه من الأهالى بزعم توظيفها بالبحيرة المتهم
كتبت:دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من خمسة ملايين جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة.

وكان بلاغا قد ورد للإدارة من "هدى.م.ا"، وآخرين مقيمين بمحافظة البحيرة، بقيام "محمد.ع.ع"، 36 سنة، طبيب بيطرى، مقيم بمحافظة البحيرة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه فى غضون أعوام 2014 حتى 2017 بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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