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الأحد، 26 أغسطس 2018 07:40 م
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القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين فى شبين القناطر

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 م
القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالهيروين فى شبين القناطر متهمين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت قوات مباحث مركز شرطة شبين القناطر، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وكانت معلومات سرية قد وردت للرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، مفادها تردد عاطلين على دائرة المركز، ويقومان بترويج مخدرات الهيروين على الشباب.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين لهم بقيادة النقيب أيمن سليمان معاون مباحث المركز، وتم ضبط كلا من "محمود. ا" 28 سنة، عاطل، و"سيد. ب" 31 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 170 جراما، ومبلغ مالى 1120 جنيها وهاتف محمول.
 
وحال استقلالهما السيارة رقم ق هـ ي 8599 ماركة هيونداي رصاصي اللون ( قيادة وملك الأول )، بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19101 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

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