العثور على ربة منزل مشنوقة داخل منزلها فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية، منذ قليل، على ربة منزل مشنوقة داخل منزلها، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية للتحقيق بمعرفة محمد صلاح، مدير نيابة الإبراهيمية، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الإبراهيمية، بالعثور على "داليا م" 38 سنة ربة منزل مشنوقة داخل صالة منزلها، وتم إخطار النيابة العامة.