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الحكومة تنتهى من خطة النظافة والمخلفات الصلبة لعرضها على الرئاسة نهاية أغسطس

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:39 م
الحكومة تنتهى من خطة النظافة والمخلفات الصلبة لعرضها على الرئاسة نهاية أغسطس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب - أشرف عزوز
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انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة من الخطة الشاملة لإدارة المخلفات الصلبة والمنظومة القومية للنظافة بمحافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين ، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات ، وستقوم بتقديمها لمؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الجارى تمهيدا للبدء فى تنفيذيها فور الموافقة عليها .
 
وكشف مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية عقد على مدار الأسابيع الماضية لقاءات مع كافة المحافظين بمقر الوزارة ، وذلك للسماع لمقترحاتهم حول الخطة الشاملة لتدوير المخلفات خاصة وأن طبيعة هذه المخلفات تختلف من محافظة لأخرى .
 
وأوضح المصدر أن اللواء محمود شعراوى شدد خلال إعداد الدراسة على ضرورة أن تحقق تلك الخطة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.
 
وأشار إلى أن الخطة الشاملة ترتكز على عدة عناصر من بينها عدد السكان وكمية المخلفات الناتجة يومياً والمشاكل والتحديات التى تواجه المنظومة والوضع الراهن فيما يخص عدد السائقين والعمالة والمصانع الخاصة بتدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومعدات الجمع، والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة وفقاً لطبيعة كل منها.
 
وقال المصدر إن الحكومة تضع آمال كبيرة فى خطتها على المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب لانجاح هذه المنظومة ، كما تسعى لإدخال مؤسسات القطاع الخاص بقوة فى تلك المنظومة .
 
وأوضح المصدر أن مشاركة الشباب تكون من خلال لتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من "مشروعك" لإنشاء شركات صغيرة، تعمل فى مجال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين بشروط ميسرة وتسهيلات فى السداد، حيث يحصل الشباب على رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر، لحين توفيق وضع شركته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الخاصة . 

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