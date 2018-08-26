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البابا فرنسيس يطلب "الصفح" من ضحايا الاعتداءات الجنسية فى أيرلندا

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:58 م
البابا فرنسيس يطلب "الصفح" من ضحايا الاعتداءات الجنسية فى أيرلندا البابا فرنسيس
نوك (أ ف ب)
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طلب البابا فرنسيس اليوم الأحد، "المغفرة من الرب" عن الاعتداءات الجنسية التى ارتكبها كهنة كاثوليك فى أيرلندا.

وفى اليوم الثانى من زيارته لهذا البلد، قال البابا خلال زيارة إلى كنيسة نوك (180 كلم عن دبلن) "أطلب المغفرة من الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة والخيانة التى شعر بها الكثير من الأشخاص فى عائلة الله".

ويختتم الحبر الأعظم اليوم الأحد، زيارته القصيرة إلى أيرلندا التى هيمن عليها ملف الاعتداءات الجنسية التى ارتكبها كهنة فى الكنيسة الكاثوليكية بحق أطفال.

وبعد زيارته لكنيسة نوك، سيترأس قداس الختام "للقاء العالمى للعائلات" الحدث الذى ينظم كل ثلاث سنوات وشارك فيه من قبل فى فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ويتوقع أن يحضر نصف مليون مؤمن القداس فى حديقة فينيكس فى دبلن.

وفى سياق متصل، وافق البابا فرنسيس على طلب فتاة التقاط صورة ذاتية (سيلفي) معه على مقصورة استاد بروك بارك فى دبلن خلال زيارته لأيرلندا مدتها يومان.

وكانت الفتاة تجلس المقصورة عندما ألقى ناشط كلمة. وعندما وقفت الفتاة لتصافح البابا طلبت منه التقاط صورة ذاتية معه وسط تهليل الحشد.

وملأت الحشود كروك بارك فى دبلن لحضور مهرجان للأسرة جاء البابا لإلقاء كلمة فيه.

والمهرجان جانب من تجمع كاثوليكى دولى موضوعه "الأسرة" وينظم كل ثلاث سنوات فى مدينة مختلفة.

البابا فرنسيس ينزل من الطائرة فى ايرلندا
البابا فرنسيس ينزل من الطائرة فى ايرلندا

 

البابا يحيى مستقبليه فى ايرلندا
البابا يحيى مستقبليه فى ايرلندا

 

البابا يلقى بعظته فى كنيسة نوك
البابا يلقى بعظته فى كنيسة نوك

 

البابا يتحدث الى مستقبليه فى كنيسة نوك
البابا يتحدث الى مستقبليه فى كنيسة نوك

 

البابا فى كنيسة نوك الايرلندية
البابا فى كنيسة نوك الايرلندية

 

البابا اثناء القاء كلمته فى الكنيسة
البابا اثناء القاء كلمته فى الكنيسة

 

البابا يرد على هتافات مستقبليه بالتحية
البابا يرد على هتافات مستقبليه بالتحية

 

سيدة تنتظر رؤية البابا فرنسيس
سيدة تنتظر رؤية البابا فرنسيس

 

سيدة مسنة فى انتظار البابا تحت المطر
سيدة مسنة فى انتظار البابا تحت المطر

 

سيدات ايرلنديات فى انتظار البابا فرنسيس
سيدات ايرلنديات فى انتظار البابا فرنسيس

 

جماهير ايرلندا فى انتظار رؤية البابا
جماهير ايرلندا فى انتظار رؤية البابا

 

الاطفال فى صحبة البابا اثناء القاء كلمته
الاطفال فى صحبة البابا اثناء القاء كلمته

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