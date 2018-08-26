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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:27 ص
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إعادة تطوير حديقة ميدان المطرية وزراعتها بالزهور

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:00 ص
إعادة تطوير حديقة ميدان المطرية وزراعتها بالزهور زراعة حديقة ميدان المطرية بالزهور
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد المحمدى رئيس حى المطرية، شرق القاهرة،أن إدارة الحدائق بفرع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمطرية أعاد تطوير حديقة ميدان المطرية، بزراعتها مرة أخرى بشتلات الزهور والأشجار لتحويل شكلها لمظهر جمالى.
 
وفى سياق أخر قال رئيس حى المطرية أن الحى شن عدد من الحملات على الإشغالات وذلك عقب أجازة العيد مباشرة حيث شنت شرطة مرافق الحى وإدارة بحملة اشغالات على ميدان المطرية وتم رفع كافة الاشغالات المخالفة به وتم تسليم الحرز مخزن الحى.
 
وأضاف اللواء خالد المحمدى، أن الحى شن حملة آخرى على شارع الحرية ومنطقة سوق الخميس وتم ازالة شوادر للخراف الحية وعمل حملة نظافة حول منطقة سوق الخميس وشارع الحرية.
 
 

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