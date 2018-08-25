وزير النقل يتابع تنفيذ محاور غرب الإسكندرية.. وكوبرى برج العرب جاهز للافتتاح

كتب- رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات التنفيذ في مشروعات الطرق والكباري غرب الإسكندرية، حيث تفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، شاملا الطريق وما به من كبارى.

وصرح الوزير خلال الجولة، بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى، وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمرحلة الأولى للمسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية بطول 13.5كم وبتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كم بتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ كوبرى برج العرب العلوي بتكلفة 500 مليون جنيه والذى تم تشغيله تجريبيا قبل عيد الأضحى المبارك واصبح جاهزا للافتتاح الرسمى.

وأضاف أن مشروع المحور التنموي لمدينة برج العرب سيساهم في الربط بين طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرورالمتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

بعدها توجه وزير النقل إلى محطة مصر في الإسكندرية حيث تابع خلالها انتظام العمل بالمحطة وأعمال التطوير الجارية فيها والتي تشمل تطوير الأرصفة

حيث تم الانتهاء من تطوير رصيفي 6 و7 بالكامل، شاملة أعمال الكهرباء والبلاط ومد مواسير خطوط الحريق وتموين القطارات، كما انتهت أعمال النفق الرابط بين كل الأرصفة من 1 حتى 8، وتجهيز صالة التذاكر الرئيسية بالكامل وجارٍ استلامها وطالب وزير النقل -خلال الجولة- بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مشددا على ضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التى يجري تطويرها، حفاظا على سلامة الركاب، بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات الخاصة بتأمين المحطات والقطارات فى كل خطوط الشبكة ثم توجه الوزير الى محطة سيدي جابر بالاسكندرية حيث حيث تابع انتظام العمل بالمحطة واطمئن على توافر التذاكر للركاب وعلى مستوى النظافة بالمحطة ودار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية.

وعقب الجولة، توجه الوزير واستقل بجوار السائق كابينة جرار قطار 912 المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة، وذلك من محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة دمنهور للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التى يواجهها سائقي القطارات خلال عملهم، والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرارات وحالة السكة من قضبان مزلقانات ومتابعة الأعمال الجارية، لتحديث نظم الإشارات وما يرتبط بها من تحديث وتطوير المزلقانات والسيمافورات، حيث تم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة وسيتم ادخال ابراج كفر الزيات ودمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وطنطا وسيدي جابر والإسكندرية والتحكم المركزى مرحلة أولى " عرب الرمل / الاسكندرية والتحكم المركزي مرحلة ثانية " مصر / بنها " وذلك على خط عرب الرمل / الاسكندرية" تباعا.

وأكد الوزير أنه تابع تلك الأعمال فى المسافة من الإسكندرية لدمنهور، مشيرا الى أن الهدف من تحديث نظم الإشارات يتمثل في استبدال النظام الكهروميكانيكي الحالي بنظام إلكترونى حديث، يحقق أعلى معدلات الأمان، لافتا إلى أن من بين الأعمال الجديدة رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفي فترات زمنية قصيرة، وهو ما يحقق سيولة حركة القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة سير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة، مع تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين ويحد من حوادث المزلقانات.