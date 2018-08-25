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مقتل شاب بسلاح أبيض على يد مجهولين فى حى الزهور ببورسعيد

السبت، 25 أغسطس 2018 11:20 م
مقتل شاب بسلاح أبيض على يد مجهولين فى حى الزهور ببورسعيد جثه - ارشيفيه
بورسعيد _ محمد فرج
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لقى شاب مصرعه منذ قليل على يد مجهولين بعدما قاموا بطعنه بسلاح أبيض فى حى الزهور ببورسعيد وتركوه غارقا فى دمائه ولاذ الجناة بالفرار.
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد قيام مجهولين بطعن شخص يدعى  "محسن . م ع "  26 عاما  بسلاح أبيض عدة طعنات غائرة فى القلب  بنطاق حى الزهور ولاذوا بالفرار ما أدى إلى وفاته فى الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور المركزى.
 
وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهورالمركزى وتحريرالمحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

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