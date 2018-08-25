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مأساة عجوز تعول مطلقتين وأبنائهن بشقة بالإيجار.. باتعة: نفسى شقة ومعاش

السبت، 25 أغسطس 2018 12:25 م
مأساة عجوز تعول مطلقتين وأبنائهن بشقة بالإيجار.. باتعة: نفسى شقة ومعاش الحاجة باتعة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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"باتعة" خير مثال للأم المصرية المكافحة كأمثلة كثيرة من الأُمهات المصريات التى رفضت الزواج بعد فقد عائل الأسرة وضحت بشبابها من أجل أولادها قصة مأساوية نرويها عن أم بمحافظة البحيرة.

 

الحاجة باتعة عبد المجيد سليمان حمدى، البالغة من العمر 66 عاما أصبحت غير قادرة على العطاء، ودفعتها ضغوط الحياة والحاجة إلى الانتقال من شقة إيجار إلى آخرى.

 

هذه العجوز قست عليها الدنيا بما لا يطيق أحدا فلديها بنتين مطلقات ويعولو 7 أطفال فى مراحل التعليم أصبحت لهم الأب والأم تشقى فى الدنيا لاسعادهم على حساب صحتها ولكن المرض اللعين جعلها جليسة المنزل بعدما أصابها سرطان فى الرحم مما استدعى إجراء عملية جراحية خطيرة فضلا عن انها مريضة بالسكر والضغط ولا دخل لها.

 

تمنت الأم المسكين أن تعيش حياة كريمة ويكون لها شقة تأويها حفاظا على أسرتها فمن يحميها من ذل الحاجة والسؤال ويوفر لها السكن ومعاشا يساعدها على العيش حياة كريمة.

 

وبصرخات مكتومة للعجوز المكلومة التى لا تملك من حطام الدنيا شيئا فالسكن شقة إيجار بمساكن الأبعادية بمبلغ 450 جنيها والأساس متواضع وبعض الأوانى وسبحتها ومصلى للصلاة فهى حالة وبناتها المطلقات فى عوز واحتياج حقيقى للعون والمساعدة.

 

الحاجة باتعة وعرضت علينا الأشعة والتقارير الطبية التى تثبت مرضها فضلا عن المنظر غير الآدمى للأثاث بالشقة المستأجرة والتى تعجز عن سداد الإيجار بعد مرضها.

 

وتروى العجوز، انها كانت يوماً مكرمة فى بيتها معززة بين أهلها، ضاقت بها الأحوال ولم تجد من معين سوى أهل الرحمة ممن يساعدونها على الحياة.

 

وطالبت الحاجة باتعة بدموع قاسية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتوفير وحدة سكنية تأويها ومساعدة مالية عاجلة لسداد الإيجار قبل طردها من الشقة ومعاش شهرى للمساعدة على المعيشة.

 

للتواصل مع الحالة 01117236689 - 01025260464


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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