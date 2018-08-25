video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بداية دور الانعقاد الرابع..

علاء عابد يتعهد باستبدال شروط الحبس الاحتياطى بالكفالة والغرامة

السبت، 25 أغسطس 2018 04:00 ص
علاء عابد يتعهد باستبدال شروط الحبس الاحتياطى بالكفالة والغرامة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من الأولويات خلال دور الانعقاد الرابع، موضحًا أن اللجنة ستبدأ فى بحث إمكانية استبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بعقوبة أخرى، مثل الخدمة العامة كلا فى مكان تخصصه، وخبرته ودراسته.

 

وأضاف عابد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، استبدال  شروط الحبس الاحتياطى فى مصر، متابعًا أن الحبس الاحتياطى بصورة مستمرة يعطى انطباعًا أن مصر دولة قمعية، متابعًا سنعمل على استبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة مثل الغرامة والكفالة؛ كالمنع من السفر لانتهاء التحقيق، مع تعويض المحبوس الاحتياطى عند خروجه براءة ماديًا ومعنويًا، وذلك من خلال نشره فى الجريدة الرسمية والجرائد القومية حتى لا يحكم عليه من خلال المجتمع أنه تم حبسه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على حالات الحبس الاحتياطى فى قضايا الإرهاب

حالات يجوز فيها التعويض عن فترة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

تعرف على "الحبس الاحتياطى" والحالات الواجب تطبيقه فيها

مجلس النواب

اخبار السياسة

اخر الاخبار

اخبار عاجله

علاء عابد

حقوق الانسان




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة