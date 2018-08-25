علاء عابد يتعهد باستبدال شروط الحبس الاحتياطى بالكفالة والغرامة

كتب محمد صبحى

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة لديها العديد من الأولويات خلال دور الانعقاد الرابع، موضحًا أن اللجنة ستبدأ فى بحث إمكانية استبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بعقوبة أخرى، مثل الخدمة العامة كلا فى مكان تخصصه، وخبرته ودراسته.

وأضاف عابد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، استبدال شروط الحبس الاحتياطى فى مصر، متابعًا أن الحبس الاحتياطى بصورة مستمرة يعطى انطباعًا أن مصر دولة قمعية، متابعًا سنعمل على استبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة مثل الغرامة والكفالة؛ كالمنع من السفر لانتهاء التحقيق، مع تعويض المحبوس الاحتياطى عند خروجه براءة ماديًا ومعنويًا، وذلك من خلال نشره فى الجريدة الرسمية والجرائد القومية حتى لا يحكم عليه من خلال المجتمع أنه تم حبسه.