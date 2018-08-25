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السبت، 25 أغسطس 2018 02:01 م
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سيارة مكبس و50 صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة فى الخصوص بالقليوبية

السبت، 25 أغسطس 2018 12:36 م
سيارة مكبس و50 صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة فى الخصوص بالقليوبية دعم منظومة النظافة بالخصوص بسيارات مكبس
القليوبية - إبراهيم سالم
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صرح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأنه تم شراء سيارة مكبس حمولة 20 طن بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وكذلك شراء 50 صندوق قمامة بتكلفة 30 ألف جنيه، من الخطة الاستثمارية للمحافظة 2018/2019 لدعم منظومة النظافة بمدينة الخصوص .

وأكد المحافظ بأنه تم تدعيم قطاع النظافة عبر الخطة الاستثمارية للمحافظة بمبلغ 40 مليون جنيه، تشمل شراء آلات ومعدات وتوفير قطع غيار وصيانة للسيارات للمساهمة فى إصلاح ورفع كفاءة المعدات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة وشراء مواد بترولية للسيارات لضمان استمرار عمليات رفع القمامة، تمهيداً لنقلها للمدفن الصحى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية لأعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة، للتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنه، للمساهمة فى تحسين مستوى النظافة.

 

 


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