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رئيس جمهورية فيتنام يزور معالم الأقصر برفقة المحافظ ومدير الأمن

السبت، 25 أغسطس 2018 05:49 م
رئيس جمهورية فيتنام يزور معالم الأقصر برفقة المحافظ ومدير الأمن تران داى كوانج
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، زيارة لرئيس جمهورية فيتنام تران داى كوانج ، وذلك برفقة عدد من أفراد أسرته والمرافقين بالجمهورية لعمل زيارة للمعالم السياحية والأثرية، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر. 
 
 
وكشفت مصادر بمحافظة الأقصر، عن أن الزيارة من المقرر أن تستغرق يوماً واحداً يلتقى فيها رئيس جمهورية فيتنام بمحمد بدر محافظ الأقصر وأعضاء البرلمان واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، ويزورر عددا من المعابد والمقابر الفرعونية، وسط حراسة مشددة من الجهات الأمنية المختلفة، حيث تم تأمين مطار الأقصر الدولى بالكامل قبيل 24 ساعة على وصوله المقرر له ظهر اليوم.
 
 
وتأتى تلك الزيارة لرئيس جمهورية فيتنام لمصر بناءاً على دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مرور عام على زيارته لعاصمة فيتنام هانوى ولقاء الرئيس هناك وبحث سبل تبادل الخبرات والإجراءات لتطوير التعاون فى الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الثقافي والسياحى بين البلدين، كما تساهم تلك الزيارة للرئيس الفيتنامى لمصر إلى تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين، وتعزيز العلاقات السياسية وفتح الملفات الاقتصادية المشتركة، وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى الذى يصب حاليا فى صالح فيتنام، ودفع العمل فى اللجنة الوزارية المشتركة التى تعد من أهم آليات التعاون القائمة بين مصر وفيتنام.
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (1)
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (2)
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (3)
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (4)
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (5)
 
جولة رئيس دولة فيتنام فى الاقصر (6)
 

 


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