حملات متابعة للوقوف على الانتهاء من أعمال محطة مياه ديروط المرشحة بأسيوط

أسيوط – ضحا صالح

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته للأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على محطة مياه ديروط المرشحة، وذلك للوقوف على المراحل النهائية بها تمهيدا لتسليمها لشركة المياه بعد تلافى السلبيات بها وذلك فى إطار حملات متابعة تنفيذ المشروعات القومية وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا .

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم شن حملة مفاجئة على محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش للتأكد من سير العمل بها وفقا للخطة الزمنية، والتأكد من تلافى جميع السلبيات بها حتى يتم البدء فى تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتشغيلها .

وأشار رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى أن الحملات الرقابية بالمركز استمرت طوال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال التجارية .

وأوضح رئيس المركز، أن تكلفة محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تبلغ 350 مليون جنيه، وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم، وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط بالكامل خلال مرحلتين .