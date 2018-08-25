حبس عامل قتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف على كيس لحمة بقرية فى الشرقية

قررت نيابة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر، بقرية بيشة قايد، بسبب خلاف على كيس لحمة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوصول" أشرف م س" 40 سنة من قرية بيشة قايد، مركز الزقازيق جثة هامدة.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أن أحد الأهالى بالقرية أرسل لحمة العيد على منزل أحدهم فأدعى كل من الأخين أنها مرسلة له وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخ الأصغر بضرب شقيقه على رأسه بجنزير حديد.

وتبين قيام شقيقه بإصابته بجنزير على رأسه لخلاف على لحمة العيد، وتم القبض على المتهم، من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.