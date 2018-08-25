جهاز تنمية دمياط يعلن عن القرعة العلنية لقطع أراضى المقابر 18 سبتمبر المقبل

أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن القرعة العلنية اليدوية لقطع أراضى المقابر بحق الانتفاع بمدينة دمياط الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

وأشار جهاز تنمية دمياط الجديدة فى بيان أنه على الراغبين فى الحضور التواجد من الساعة 10 صباحا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، وكان اخر موعد للتقديم الخميس 16 أغسطس الماضى.