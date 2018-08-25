بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى 3 حوادث على طرق الساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالي

لقى طفل مصرعه وأصيب 16 آخرين مساء الجمعة، فى 3 حوادث سيارات على طرق مطروح والساحل الشمالى، و نقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين لمستشفى العلمين المركزي.

وأسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الضبعة الإقليمى قبل مدخل البحيرة بـ 5 كيلومترات، عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين من أسرته وجميعهم من محافظة القاهرة وهم:

١- مسنا نبيل وهبة " 15 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

٢- نادية زاخر فاروق " 42 سنة" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٣- يوستينا نبيل وهبة " 17 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٤- نبيل وهيب موسي" 57 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسجحات متعددة.

٥- كيرلس نبيل وهيب" 11 سنة" وصل المستشفى جثة هامدة.

فيما استقبل مستشفى العلمين المصابين إثر حادث انقلاب سيارة أمام مرسيليا لاند بالساحل الشمالى وهم :

١- نادية وجيد جروجى " 67 سنة"- من القاهرة- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بفروه الرأس واشتباه كسر بالجمجمة وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٢- هبة مجدى سامي" 44 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمة بالعين اليمنى واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٣- مونيكا أيمن وليم "21 سنة"- القاهرة -اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٥- خلود حسين الوشاحى " 21 سنة"- القاهرة- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى وكدمات وسجحات.

٦- مصطفى محمد عبد السلام "21 سنة" –القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالقدم اليمني.

٧- سناء عبد الله مهنى "47 سنة"- القاهرة- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

٨- صابرين لورنس " 24 سنة"- السودان- اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات بالجسم.

وأسفر حادث انقلاب سيارة أمام قرية مارينا ٤ بالساحل الشمالي، عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة البحيرة وهم :

١- صبرى محمد احمد "54 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسجحات بالجسم.

٢- أميرة صبرى محمد " 27 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسجحات.

٣- أميمة صبرى محمد "24 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات متعددة بالجسم

٤- أسامة صبرى محمد "21 سنة" اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلى وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.