النيابة تستمع لأقوال والد قهوجى انتحر شنقا بسلك كهرباء بالأميرية

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة الأميرية، لأقوال والد قهوجى انتحر بشنق نفسه بسلك كهربائى داخل شقته.

وقال والد المتوفى "حنفى م" 62 سنة على المعاش، أن ابنه يعمل قهوجى فى نفس العقار الذى يسكن به، ويوم الحادث أنهى عمله فى الرابعة صباحا وعاد الى الشقة .

وأضاف أنه سمع صوت استغاثة من ابنه الثانى أثناء نومه فى الشقة، واستقيظ من النوم ليجد المتوفى معلقا على كرسى "الانتريه" ،وملفوف سلك كهربائى حول عنقه، فأنزله وحاول إسعافه، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب اقبال ابنه على الانتحار .

البداية بتلقى قسم شرطة الأميرية اخطارا من المستشفى بوصول "محمود م" 23 سنة جثة هامدة وتبين وجود تجمع دموى فى عنقه

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتببن من التحريات والمعاينة أن المتوفى شنق نفسه داخل غرفته.