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"الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه".. خطبة وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة

السبت، 25 أغسطس 2018 04:30 م
"الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه".. خطبة وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، إنما هو ميثاق وليس ميثاقا عاديًا إنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق سبحانه : " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة، وفي موضع آخر أطلق القرآن الكريم على الزواج " عُقْدَةَ النِّكَاحِ"، فهو أمر محكم شديد الإحكام ينبغي الحفاظ عليه وعدم حل عقدته أو نقض ميثاقه إلا بحقه، وفى الضرورة القصوى التى يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، حفاظًا على الأسرة وكيانها والأبناء وحقوقهم والمجتمع وتماسكه.

 


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