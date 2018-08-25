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القبض على تاجر سلاح وبحوزته بندقية آلى وفرد خرطوش وذخيرة بالمرج

السبت، 25 أغسطس 2018 02:39 م
القبض على تاجر سلاح وبحوزته بندقية آلى وفرد خرطوش وذخيرة بالمرج سلاح نارى - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج،  من القبض على "أحمد ع ا" 52 سنة، عاطل، لمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية "بدون ترخيص"، ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لتجارته غير المشروع.


وبإعداد الأكمنة  بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث  القسم من ضبطه، وعثر بحوزته على سلاح نارى" بندقية آلى عيار 7.62×39مم"، "غير مبلغ بسرقتها"، سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12مم " ، 7 خزينة آلى، 2 خزينة طبنجة، 21 طلقة خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالى 815 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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