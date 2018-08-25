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الغرفة التجارية بأسوان: زيادة حركة الركاب بين مصر والسودان عبر منفذى قسطل وأرقين

السبت، 25 أغسطس 2018 02:43 م
الغرفة التجارية بأسوان: زيادة حركة الركاب بين مصر والسودان عبر منفذى قسطل وأرقين الغرقة التجارية بمحافظة أسوان- أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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أكد محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، أن حركة الركاب بين مصر والسودان عبر منفذ أرقين، شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الحالية، موضحاً أنه بعد أعمال التطوير بالموقف البرى الدولى بمنطقة وادى كركر، والذى تم تشغيله، مؤخراً لتنمية حركة نقل الركاب والسائحين بين مصر والدول الإفريقية عبر الموانئ البرية بقسطل وآرقين، زادت حركة التجارة بين البلدين زيادة كبيرة. 

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حركة التجارة بمنفذ شلاتين أثرت بصورة كبيرة على حركة التجارة عبر منفذى قسطل وآرقين، خاصة تجارة الجمال بين البلدين والمتواجدة منذ عشرات السنين.

 


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