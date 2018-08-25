الصين تطلق قمرين صناعيين ضمن منظومة "بيدو" للملاحة إلى الفضاء

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أطلقت الصين اليوم السبت بنجاح قمرين صناعيين ضمن منظومة "بيدو" للملاحة إلى الفضاء على متن الصاروخ "لونج مارش-3 بي"، من مركز "شيتشانج" لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين.

وقال مركز إطلاق "شيتشانج للأقمار الصناعية" –فى بيان اليوم- إن القمرين دخلا المدار بعد أكثر من ثلاث ساعات على الإطلاق، مشيرا إلى أنه بعد سلسلة اختبارات، سوف يعملان مع 10 من أقمار بيدو-3 الصناعية الموجودة فعلا بالمدار.

وبدأ نظام بيدو، الاسم الصينى لمجموعة "الدب الأكبر"، العمل بالصين فى عام 2000، وسيكون نظام أقمار بيدو للملاحة، الرابع عالميا بعد نظام تحديد المواقع الأمريكى ونظام جلوناس الروسى وجاليليو التابع للاتحاد الأوروبى.