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"الصحة" تعلن وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

السبت، 25 أغسطس 2018 03:32 م
"الصحة" تعلن وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ حادث سيارة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة مواطن وإصابة 15 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال، بطريق جمصة بالطيم الدولى الساحلى، محافظة كفر الشيخ.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفيات بلطيم المركزى، وجمصة المركزى، ودمياط العام.
 
وأشارإلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ والصدر، وكسور بالساق والزراع والعمود الفقرى، واشتباه كسور بالضلوع وجروح قطعية وسحجات وكدمات باماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 

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