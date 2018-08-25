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السبت، 25 أغسطس 2018 06:06 ص
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"الزراعة" تشدد على فحص الأغنام والماعز المستوردة بالمحاجر قبل دخولها البلاد

السبت، 25 أغسطس 2018 06:00 ص
"الزراعة" تشدد على فحص الأغنام والماعز المستوردة بالمحاجر قبل دخولها البلاد ماعز - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك إجراءات محجرية صارمة لجميع شحنات الحيوانات المستوردة، موضحًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحاجر البيطرية على أتم استعداد من خلال أطباء بيطرين ذو كفاءة عالية، لاستقبال دفعات من استيراد الأغنام والماعز وفحصها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية، قبل السماح بدخولها البلاد.

 

يأتى ذلك بعد موافقة لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والمُشكلة بالقرار الوزارى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد.

 

 وقالت الدكتور منى نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك السلالات من الأغنام والماعز تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى العالى وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية، مضيفة قد سمحنا باستيراد سلالتين من الأغنام وسلالة من الماعز، تتميز إحدى سلالات الأغنام التى تم الموافقة على استيرادها بالإنتاج المرتفع من الحليب الذى يزيد عن 2,5 لتر/ يوم ولمدة 8 أشهر تقريباً، أما السلالة الأخرى فهى تتميز بنسبة التوأمية العالية وغير موسمية التناسل، حيث يمكنها التناسل على مدار العام وهى ثنائية الغرض تربى من أجل إنتاج اللحم والصوف.

 

وبالنسبة لسلالة الماعز التى تم الموافقة على استيرادها فهى تتميز بمعدلات النمو السريعة وخصائص الذبيحة المتميزة وصفات أمومة ومناعة عالية ترعى صغارها بشكل جيد وتجعلها تقاوم الأمراض، كما يمكنها التناسل والتكاثر على مدار العام، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات النظامية الصحية والمحجرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية سواء كانت فى بلد المنشأ أو خلال حجر تلك الحيوانات فى المحاجر المصرية.


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