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الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبى لحل أزمة المهاجرين العالقين فى صقلية

السبت، 25 أغسطس 2018 06:21 م
الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبى لحل أزمة المهاجرين العالقين فى صقلية مهاجرين - أرشيفية
برلين (أ ش أ)
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دعت وكالة اللاجئين بالأمم المتحدة اليوم السبت، دول الاتحاد الأوروبى إلى التوصل لاتفاق حول استقبال 150 مهاجرا عالقين على متن سفينة إنقاذ منذ أكثر من أسبوع فى ميناء صقلية بمدينة (كاتانيا) الإيطالية.

ويأتى ذلك بعد اجتماع نحو 10 من دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أمس لمناقشة ما وصفه المسؤولون بأنه مشكلة أوسع من إنزال المهاجرين العالقين فى صقلية بعد إنقاذهم من البحر الأحمر، لكنهم فشلوا فى التوصل إلى حل فورى.

وشجع المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى - فى بيان نقله موقع الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) - دول الاتحاد الأوروبى لاستقبال بعض المهاجرين بشكل عاجل، بينما دعا السلطات الإيطالية للسماح للمهاجرين بالترجل فى كاتانيا فى الوقت الحالى.

وقال جراندي: "لقد حان الوقت لإنهاء الخلاف الذى تضمن تنافس الدول فى سباق إلى القاع ليثبتوا أيا منهم سيتولى مسؤولية أقل عن الناس الذين تم إنقاذهم فى البحر".

وأضاف أنه وضع حيوات اللاجئين وطالبى اللجوء فى خطر بينما تنخرط الدول فى حرب سياسية للتوصل إلى حلول طويلة المدى هو أمر "خطير وغير أخلاقى".

 

 


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