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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالصين إلى 19 قتيلا و23 مصابا

السبت، 25 أغسطس 2018 05:13 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالصين إلى 19 قتيلا و23 مصابا حريق - أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق، الذى اندلع صباح اليوم السبت، فى فندق بمدينة "هاربين" بمقاطعة "هيلونج جيانج" شمال شرقى الصين، إلى 19 قتيلا و23 مصابا.

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية بمقاطعة هيلونج جيانج - فى بيان اليوم - أن رجال الإطفاء عثروا على 18 جثة فى موقع الحريق بفندق "باى لونج" فى منطقة "سونجبى" بمدينة هاربين، فيما توفى شخص آخر فى المستشفى متأثرا بالإصابات التى ألمت به فى الحريق، مشيرة إلى أن 23 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج فى المستشفيات المحلية.

وأضافت الإدارة أن رجال الإطفاء أجلوا أكثر من 80 شخصا، وأنقذوا 20 آخرين كانوا محاصرين بسبب النيران التى أحرقت مساحة تبلغ حوالى 400 متر مربع من بنايات الفندق.

وأشارت الحكومة المحلية فى المقاطعة إلى أنه يجرى حاليا التحقيق فى سبب الحريق وتحديد هوية الضحايا.

 


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