إنفوجراف.. 100 ألف رجل أمن سعودى شاركوا فى تأمين الحجاج

كتب ــ محمد عبد العظيم

عقب انتهاء موسم الحج بنجاح وبمشاركة فعالة من جميع الجهات والمؤسسات المعنية فى المملكة العربية السعودية، بدأت العديد من هذه الجهات توثيق الإنجازات التى حققتها بالأرقام، وفيما يلى نعرض جانبا من الدور الأمنى الذى قامت به وزارة الداخلية السعودية، بالاشتراك مع وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطنى، ورئاسة أمن الدولة، لتأمين الحجاج خلال فترة تواجدهم فى الأماكن المقدسة.

وشارك أكثر من 100 ألف رجل أمن من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فى تأمين الحجاج، بالإضافة إلى القوات المساندة من وزارة الدفاع، والحرس الوطنى، وفيما غطت منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 5947 كاميرا، وذلك وفق ما ذكره مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية.

وكان لقيادة طيران الأمن، دور بارز فى متابعة سير الحج، ورصد الحالة الأمنية، ومراقبة الحركة المرورية من خلال 21 طائرة عمودية، استغرقت 313 ساعة طيران، قامت خلالها بـ 542 طلعة جوية، ونفذ 20 حالة إخلاء طبى.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد بدأت خطتها فى إجلاء الحجاج المغاردين إلى أوطانهم، عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج بنجاح، وسط إشادة عربية ودولية بقدرات المملكة على التنظيم وخدمة ضيوف الرحمن.