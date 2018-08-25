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إندبندنت: بريطانيون يخشون من فقدان التمويل الأوروبى لأبحاثهم بعد بريكست

السبت، 25 أغسطس 2018 06:00 م
إندبندنت: بريطانيون يخشون من فقدان التمويل الأوروبى لأبحاثهم بعد بريكست البرلمان البريطانى وخطة بريكست
لندن (أ ش أ)
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كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم السبت، أن العلماء البريطانيين يخشون خسارة أكثر من نصف مليار جنيه إسترلينى من تمويل برامج العلوم الأوروبية السنوية، فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" دون التوصل لاتفاق.

وكشفت إحصاءات جديدة عن أن بريطانيا سوف تفقد، إذا ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن خروجها من التكتل الأوروبي، وضعها فى البرامج الأوروبية المرموقة وكذلك قدرتها فى التأثير على المشاريع الرئيسية؛ مما يهدد الأبحاث المتخصصة فى السرطان وغيرها من أبحاث الصحة العلاجية، حسب ما أوردته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكترونى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تستقبل 28ر1 مليار جنيه استرلينى سنويا من برنامج هورايزون 2020 (برنامج الاتحاد الأوروبى للبحث والابتكار)، وأنه وفقا لتحليل أجرته (مجموعة علماء من أجل الاتحاد الأوروبي) فإن البلاد سوف تفقد نحو 45% من استحقاقات البرنامج النقدية، وأيضا تأثيرها على المشروعات الأوروبية الرئيسية، حال حدوث سيناريو الخروج دون التوصل لاتفاق.

وأوضحت (مجموعة علماء من أجل الاتحاد الأوروبي) أن وضع بريطانيا "كدولة ثالثة" لن يخول باحثيها تقلد أدوارا قيادية فى المشروعات الأوروبية، إذ أن الاتحاد الأوروبى سوف يكون غير راغب فى جعلهم مسئولين عن أموال المشروعات الأوروبية.

وكشفت (إندبندنت) عن أنه دون عضوية بريطانيا الكاملة فى برنامج هورايزون 2020، فإنها سوف تفقد حصولها على الأموال من (مجلس البحوث الأوروبى) و (برنامج إجراءات ماريا- سكوودوفسكا كوري) و برنامج "المنح لآليات المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وهى برامج لا يتم اتاحتها ل"دول ثالثة".

 

 


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