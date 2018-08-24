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واشنطن تتهم بكين بزعزعة العلاقات بين ضفتى مضيق تايوان

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:00 ص
واشنطن تتهم بكين بزعزعة العلاقات بين ضفتى مضيق تايوان المتحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن (أ ف ب)
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اتهمت الولايات المتحدة الخميس، الصين بزعزعة العلاقات بين جانبى مضيق تايوان بعد قرار السلفادور خلال الأسبوع الجارى قطع العلاقات مع تايوان وإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل معارضة عمل الصين على زعزعة استقرار العلاقات بين ضفتى مضيق تايوان والتدخل السياسى فى النصف الغربى للكرة الأرضية".

وأضاف أن "القرار لا يؤثر على السلفادور وحدها بل على صحة اقصتاد وأمن منطقة الأمريكيتين بأكملها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر فى علاقاتها مع السلفادور نتيجة لذلك.

 

 


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