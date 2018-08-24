مطار الملك عبد العزيز الدولى يستعد لاستقبال أكثر من مليون حاج مغادر

كتب محمد عبد العظيم

واصلت هيئة الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية استعدادتها للبدء فى مغادرة الحجاج أراضى المملكة، عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج فى هذا العام.

وتفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية، مجمّع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واطّلع على كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات لحجّاج بيت الله الحرام المغادرين إلى أوطانهم، حيث يعود مجمع صالات الحج المكون من 14 صالة سفر للعمل إلى أن يحين موعد مغادرة آخر حاج.





من المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج المغادرين للسعودية مليون حاج، فى ظل جهود إدارة المطار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير كل التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن.