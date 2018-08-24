محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح السعودية فى تنظيم موسم الحج

كتب هيثم سلامة

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، خادم الحرمين الشرفيين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالنجاح فى إدارة وتنظيم الحج للعام الحالى.

وقال محمد بن زايد: "نبارك لخادم الحرمين الشريفين النجاح الكبير واللافت الذى حققته منظومة الجهود المخلصة فى إدارة وتنظيم موسم الحج لهذا العام".

وأضاف قائلاً: "ستبقى الديار المقدسة مهوى أفئدة المسلمين جميعا وستواصل السعودية الشقيقة دورها التاريخى والحضارى المشرف فى خدمة ضيوف الرحمن وقضايا الأمة الإسلامية".