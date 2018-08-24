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الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:32 م
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محافظ سوهاج يعلن إزالة الإشغالات والتعديات على جانبى الكورنيش الشرقى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:30 م
محافظ سوهاج يعلن إزالة الإشغالات والتعديات على جانبى الكورنيش الشرقى جانب من حملة إزالة الإشغالات على الكورنيش الشرقى بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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كشف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة  الإشغالات والتعديات لمخالفين على جانبي الكورنيش الشرقى، خلال حملة رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ  فى بيان له، على مسئولى الوحدات المحلية بمنع وجود الإشغالات على الكورنيش، والذى يعد متنفسا للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ثلاث كافيتريات مرخصة مقامة على امتداد الكورنيش لتوفير الخدمات للمواطنين، ووجه شرطة المرافق باستمرار حملات الإزالة لأى إشغالات موجودة بالكورنيش الشرقى، والحفاظ على المظهر الحضارى له، وعدم السماح بتواجد اى عشوائيات.

 

 


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