طقس الغد حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 36

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

وسط الدلتا 24 35

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 22 33

سيوة 24 38

بورسعيد 27 30

دمياط 26 31

العريش 23 31

رفح 22 31

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 36

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 29 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 28 41

الأقصر 28 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 28 42

شلاتين 25 36

أبورماد 26 35

رأس حدربة 27 35

حلايب 27 34



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة 32 45

الرياض 28 43

المنامة 32 38

أبوظبي 32 42

الدوحة 30 42

الكويت 31 46

دمشق 18 39

بيروت 26 32

عمان 18 35

القدس 20 31

غزة 26 31

بغداد 29 44

مسقط 29 34

صنعاء 16 29

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 31

تونس 21 32

الجزائر 22 30

الرباط 18 29

نواكشوط 26 30



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

أنقرة 19 36

اسطنبول 22 30

إسلام آباد 22 34

نيودلهى 26 33

جاكرتا 25 34

بكين 22 31

كوالامبور 23 35

طوكيو 26 34

أثينا 22 32

روما 20 30

باريس 10 19

مدريد 17 34

برلين 11 21

لندن 11 18

مونتريال 19 28

موسكو 12 26

نيويورك 19 27

واشنطن 18 28