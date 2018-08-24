ضبط 14حالة تحرش ومعاكسة فتيات خلال 3 أيام العيد بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة، من ضبط 14 حالة تحرش ومعاكسة فتيات بدائرة القسم وإحالتهم للنيابة خلال حملة لتأمين احتفالات العيد والتى بدأت الثلاثاء الماضى أول أيام العيد.

وكان العميد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، قاد حملة مكبرة خلال أيام العيد وتستمر حتى غدا الجمعة رابع أيام العيد، لضبط النظام العام فى الشوارع وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى بالشوارع والمتنزهات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٤ شابا بتهمة التحرش ومعاكسة فتيات بالشوارع والمتنزهات العامة من بينهم:"م.ن"، "ع.م" و"ع.م"، و "ع.ا" بمنطقة حدائق حلوان.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.