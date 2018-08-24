صور.. وكيل وزارة الكهرباء يتابع عمل المحطات وتوصيل الخطوط بشارع خالد بن الوليد

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر جولات ميدانية على مواقع محطات توزيع الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، لوكلاء الوزارات بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمواقع اختصاصهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتفادى حدوث أى مشكلات لدى المواطنين بالخدمات والمرافق والحيوية.

وشملت الجولات على مدار الأيام الماضية تفقد محطة توزيع كهرباء البياضية 1 التى تغذى مناطق مركز ومدينة البياضية، وتفقد محطة توزيع كهرباء البياضية 2 التى تغذى مناطق جنوب الأقصر، واطمأن وكيل وزارة الكهرباء على توزيع الأحمال والجهود على الموزعين ومغذيات الدخول والخروج، مؤكداً على مسئولى التشغيل والصيانة بالمحطتين مراعاة اليقظة التامة، كما تفقد وردية الطوارئ بشبكة كهرباء البياضية، وأكد ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصه بسرعة إصلاح الأعطال فور حدوثها.

وفى إطار مواصلة العمل بشارع خالد بن الوليد بالأقصر للانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية طبقاً للجدول الزمنى الموضوع بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، استمرت هندسة كهرباء جنوب الأقصر بتنفيذ الأعمال خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك حيث قام المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، بجولة تفقد خلالها مراحل تنفيذ الأعمال للوقوف على نسبة التنفيذ وتحديد المتبقى من الأعمال.

رافق وكيل وزارة الكهرباء خلال جولته، المهندس سند عبد الرسول رئيس هندسة كهرباء جنوب الأقصر، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية المعمول بها، موضحاً أن المرحلة الثانية للتنفيذ فى مراحل التشطيبات النهائية وهى تشمل تنفيذ أعمال الكهرباء بالحارة الشرقية بشارع خالد بن الوليد بدءاً من محطة مياه الشرب بالأقصر، وصولاً إلى مبنى مديرية المساحة، وأضاف عبده، أن هذه الأعمال تساهم بنسبة كبيرة فى استقرار التغذية الكهربائية لجميع الأغراض التى يتم تغذيتها من محطتى توزيع العوامية 1 و 2.