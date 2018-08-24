شاهد.. الكونجرس يفضح دور قطر المشبوه فى ليبيا وتمويلها الإرهابيين

كتب أيمن رمضان

بدأ الكونجرس الأمريكى فى مراجعة الدور التخريبى الذى يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابى فى منطقة الشرق الأوسط ، مؤكداً أنها جماعة إرهابية تهدد الأمن القومى والسلم الدولى.

وبحسب التقرير الذى بثته فضائية "مباشر قطر"، فإن لجان الأمن الفرعية بالكونجرس تعمل على مواقف كوادر هذه الجماعة ونشاطهم الإرهابى فى العديد من دول العالم، والوقوف على دور قطر فى تقديم السلاح لبعض الإرهابيين فى ليبيا من أجل إسقاط نظام معمر القذافى، حيث عمل تنظيم الحمدين بكل قوة على تردى الأوضاع الليبية وخلق حالة من الصراع المسلح.

وكشفت التقرير، عن أن اللجنة الفرعية بالكونجرس تلقت معلومات بأن مجموعة من الإرهابيين بزعامة على الصلابى تلقوا معدات تسليحية وقاذفات قنابل صاروخية وتدريباً عسكرياً من قطر .