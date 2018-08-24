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تحصين مدير "منظمة ترامب" للإدلاء بشهادته فى التحقيقات مع كوهين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:44 م
تحصين مدير "منظمة ترامب" للإدلاء بشهادته فى التحقيقات مع كوهين مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة فى نيويورك منحت ألان ويسلبيرج، المدير التنفيذى لمنظمة ترامب، حصانة للإدلاء بشهادته فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية مع مايكل كوهين المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان ويسلبيرج، الذى يعمل لدى منظمة ترامب منذ السبعينات، قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى فى وقت سابق من هذا العام.

وتأتى هذه الأنباء بعد يوم واحد من تقديم النيابة العامة نفس العرض إلى ديفيد بيكر الرئيس التنفيذى لصحيفة "ناشونال إنكوايرر" للإدلاء بشهادته فى التحقيقات الجارية بشأن تورط ترامب فى قضية دفع أموال مقابل صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه قُبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان كوهين، محامى ترامب السابق، قد اعترف بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وأكد للمحكمة أنه فعل ذلك بغرض التأثير على مسار الانتخابات وبناء على أوامر ترامب "المرشح الرئاسى وقتها".

وأبرم كوهين صفقة مع المدعى العام الأمريكى لينال حكما مخففا مقابل التعاون مع المحققين، حيث يخضع كوهين حاليا للتحقيق بخصوص التهرب من دفع الضرائب والاحتيال على المصارف وانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وكان كوهين قد أقر بدفع أموال لامرأة تقول إنها كانت على علاقة جنسية بـ ترامب من أجل شراء صمتها وهو أمر مخالف للقانون.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية فى مزاعم دفع أموال لنساء، يدعين إقامة علاقة جنسية مع ترامب، مقابل صمتهنّ. وتعد القضية مشكلة كبرى أخرى لترامب لأن عملية دفع أموال غير معلنة لدفن قصص محرجة عن مرشحين سياسيين يمكن التعامل معها على أنها انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية فى الولايات المتحدة.


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