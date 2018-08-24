النقل: 50% من أراضى السكة الحديد عليها تعديات أغلبها من جهات حكومية

كتب رضا حبيشى

كشف الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن 50% من حجم أراضى السكة الحديد الصالحة للاستثمار عليها تعديات أغلبها من جهات حكومية بالدولة، لافتا إلى أن أراضى السكة الحديد الصالحة للاستثمار تبلغ مساحتها مليون متر مربع فقط وليس كما يعتقد البعض أنها تقدر بملايين الأمتار، متابعا: "و5% فقط من هذه المساحة سالكة وتعمل الوزارة على استثمارها.. والباقى خاضع لتعديات من جهات متعددة وليست تحت يدى الوزارة".

وأضاف مساعد وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه طالب من الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المسئولة عن استثمار أراضى السكة الحديد قائمة بحجم التعديات على أراضى الهيئة وأبرز المتعديات والحالات الصارخة من التعدى، واكتشف أن هناك جهات حكومية متعدية على أراضى السكة الحديد وأن هناك مراكز شباب وأندية وموانئ بحرية مبنية على أراضى السكة الحديد، متابعا: "هل تتخيل أن ميناء غرب بورسعيد مقام على أراضى السكة الحديد.. هذا نموذج من أراضى السكة الحديد اللى بيتهمنا الناس أن احنا مش بنستغلها".

وقال مساعد وزير النقل: "المميز من الأراضى مستثمر واللى مش مستثمر عليه تعديات.. فيه تعديات من الحكومة.. أنا طالبت قائمة بالمتعدين والحالات الصارخة، القائمة حاجة تحزن وتحسسك أن الناس كلها جاية على السكة الحديد، لافتا إلى أن حجم أراضى السكة الحديد يبلغ 190 مليون متر مربع وأن هناك مليون متر مربع واحد منها تصلح للاستثمار".

وأوضح مساعد وزير النقل أن 189 مليون متر مربع من أراضى السكة الحديد تمثل مساحات المحطات والورش وشريط السكة الحديد ومسارات القطارات، مستطردا: "هل تتخيل الناس كلها بتتكم عن أراضى السكة الحديد وفيه ناس بتقولك يبعوا منها ويفكوا نفسهم.. 189 مليون متر مربع من إجمالى 190 مليون دى خطوط السكة الحديد والمحطات والورش".

كان شريف نبيه رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكة الحديد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن أراضى السكة الحديد يمكنها - لو أُحسن استغلالها - وقف خسائر المرفق وتوفير جزء محترم مما يحتاجه المرفق لتمويل مشروعات تطويره، وأن الشركة استطاعت زيادة إيراداتها وأرباحها بشكل لم يشهده عالم الاستثمار على الإطلاق من قبل، كما أنها تستطيع تحقيق مليار جنيه على الأقل إيرادات خلال العام المالى الجديد من وراء أراضى الهيئة لو تعاون معها الجميع بشكل كاف.