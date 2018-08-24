المحكمة الدستورية بزيمبابوى تؤيد فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية

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أيدت المحكمة الدستورية فى زيمبابوى اليوم الجمعة فوز الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" بالانتخابات الرئاسية التى جرت فى البلاد الشهر الماضى، وذلك بعدما زعمت المعارضة بوقوع تزوير فيها.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن قرار المحكمة الذى صدر بالإجماع بأن المعارضة فشلت فى تقديم أدلة كافية وذات مصداقية، يعنى أنه سيتم تنصيب منانجاجوا فى غضون 48 ساعة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى زيمبابوى قد أعلنت فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا".



وتعد هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى فى ظل غياب "روبرت موجابي" الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة 37 عاما.