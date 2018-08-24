الداخلية تضبط المتهمين بواقعة إطلاق نار عقب التنقيب عن الآثار بالفيوم

كتبت دينا الحسينى

نجحت الأجهزة الامنية بالفيوم فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص أثناء اشتراكه مع آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الكنز الأثرية، وتمكنت من ضبط 7 من شركائه.

البداية كانت مع تلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارا بورود بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة الكنز الأثرية بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وعقب إنتقال الأجهزة الأمنية للمنطقة المشار إليها إصابة أحد الأشخاص بطلق نارى بالظهر ووفاته بالمعاينة والفحص عُثر على حفرة وبجوارها أدوات تنقيب وبالتقابل مع اثنين من الخفراء ومراقب يعملون بهيئة الآثار ومعينين بالمنطقة المشار إليها.

وبمناقشة احدهم بمعرفة العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية قرر أنه أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بالمنطقة تلاحظ لهم قيام بعض الأشخاص بأعمال تنقيب عن آثار حيث شاهد أحدهم الخفراء أثناء مرورهم بالمنطقة فقام بإطلاق عيار نارى تجاههم الأمر الذى دعاهم لمبادلته إطلاق النيران مما أسفر عن وفاته ويدعى ر . ع. ش- 35سنه ، عامل ومقيم بدائرة المركز وهروب باقى المتهمين القائمين بأعمال الحفر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة قادة اللواء هيثم عطا مدير مباحث الفيوم ، حيث توصلت جهود البحث إلى تحديد هوية باقى المتهمين القائمين بأعمال الحفر وهم كلا من عصام س. ع 38 سنه ، عامل ، محمد ع. س 40سنه ، عامل ، رمضان ش. ع 45 سنه ، مزارع ،خالد م. س 23 سنه ، عامل ،مصطفى م. ع 46 سنه عامل ، السيد م.إ 38 سنه ، فنى كهرباء ، رجب ع. ع 55 سنه ، صاحب مكتب مقاولات، أحمد م. ع 23 سنه ، هارب.. وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا الثامن.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.