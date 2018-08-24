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الخلافات الزوجية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من "البلكونة" بدار السلام

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:40 ص
الخلافات الزوجية تدفع ربة منزل لإلقاء نفسها من "البلكونة" بدار السلام جثة- ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام، فى واقعة مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع، عن وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها قامت على إثرها بإلقاء نفسها من شرفة المنزل.

وقال "م.ا" 34سنة عامل أحذية، زوج الضحية، أن خلافا نشب بينه وبين زوجته تطور إلى تشاجره معها، وأثناء ذلك فوجئت بها هرولت مسرعة نحو شرفة الشقة "البلكونة" بمنطقة عزبة خير الله وألقت بنفسها وتوفيت فى الحال.

وكان قد تلقى المقدم شادى الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بشارع النجاح بمنطقة عزبة خير الله، دائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "ش.م"، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وبسؤال زوجها أكد اندلاع مشاجرة بينهما وقامت على إثرها بإلقاء نفسها من شرفة المنزل وتوفيت فى الحال، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة.



 


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