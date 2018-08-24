video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحمدين يكذبون كما يتنفسون..وسائل إعلام ليبية: تميم لم يتبرع بأضاحى لليبيين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:59 ص
الحمدين يكذبون كما يتنفسون..وسائل إعلام ليبية: تميم لم يتبرع بأضاحى لليبيين تميم بن حمد
كتب هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

لا يكف تنظيم "الحمدين" فى قطر الداعم الأكبر للإرهاب والتطرف فى منطقة الشرق الأوسط عن الكذب والتفاخر بما ليس فيه، فمؤخرا كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن كذب تميم بن حمد بن خليفة.

ومن بين الأكاذيب التى أطلقت مؤخراً، هو تبرع "تميم" بـ30 ألف أضحية لصالح الشعب الليبيى، ووزع منها 10 آلاف على المنطقة الشرقية وبرقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بينما كشفت وسائل إعلام ليبية كذب تميم، حيث نقلت عن عمر جلغاف مدير عام ميناء طبرق البحرى، قوله إن سفينة وصلت إلى ميناء طبرق البحرى وعلى متنها 22.500 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا، مضيفا أنها لتاجر ليبى تبرع منها بـ8 آلاف رأس للفقراء والمساكين وسيتم توزيعها على عدد من البلديات من أمساعد شرقا إلى بنغازى غربا، مؤكداً أنها ليست من الأمير تميم.

وأضاف أن عددا من مشايخ طبرق تكفلوا بتوزيع حصة المدينة مع مكتب أوقاف طبرق ولجنة الأزمة، مشيراً إلى وصول سفينتين خلال اليوميين الماضيين تحملان أغناما، تحمل إحداهما نحو 13 ألفا والأخرى 5.700 أضحية، وهى خاصة بتجار ليبيين عن طريق الاعتمادات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدوحة تبيع قضية فلسطين لصالح "صفقة القرن"..الكشف عن لقاء وزير خارجية قطر وليبرمان سرا بقبرص يؤكد خيانة "الحمدين" للعرب..ضرب مشروع المصالحة الفلسطينية وإلغاء حق عودة اللاجئين أهداف تميم لخدمة "المشروع الصهيونى"

تحسن مؤشرات الاستثمار والسياحة فى مصر.. تراجع ملحوظ فى الاستيراد.. والبنك المركزى يكشف: 7.3 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 أشهر.. و"القاهرة" تخفض استيرادها من 5 دول عربية أبرزها قطر.. وتوفر 637 مليون دولار

تميم بن حمد

قطر

أضاحى

الشعب القطرى




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة