الحمدين يكذبون كما يتنفسون..وسائل إعلام ليبية: تميم لم يتبرع بأضاحى لليبيين

كتب هاشم الفخرانى

لا يكف تنظيم "الحمدين" فى قطر الداعم الأكبر للإرهاب والتطرف فى منطقة الشرق الأوسط عن الكذب والتفاخر بما ليس فيه، فمؤخرا كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن كذب تميم بن حمد بن خليفة.

ومن بين الأكاذيب التى أطلقت مؤخراً، هو تبرع "تميم" بـ30 ألف أضحية لصالح الشعب الليبيى، ووزع منها 10 آلاف على المنطقة الشرقية وبرقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

بينما كشفت وسائل إعلام ليبية كذب تميم، حيث نقلت عن عمر جلغاف مدير عام ميناء طبرق البحرى، قوله إن سفينة وصلت إلى ميناء طبرق البحرى وعلى متنها 22.500 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا، مضيفا أنها لتاجر ليبى تبرع منها بـ8 آلاف رأس للفقراء والمساكين وسيتم توزيعها على عدد من البلديات من أمساعد شرقا إلى بنغازى غربا، مؤكداً أنها ليست من الأمير تميم.

وأضاف أن عددا من مشايخ طبرق تكفلوا بتوزيع حصة المدينة مع مكتب أوقاف طبرق ولجنة الأزمة، مشيراً إلى وصول سفينتين خلال اليوميين الماضيين تحملان أغناما، تحمل إحداهما نحو 13 ألفا والأخرى 5.700 أضحية، وهى خاصة بتجار ليبيين عن طريق الاعتمادات.